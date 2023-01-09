江西奪命車禍19死20傷

江西昨發生嚴重奪命車禍，懷疑因大霧天氣導致事故。事發現場為江西省南昌縣幽蘭鎮一個路段，昨凌晨零時許，一輛重型貨車撞上出殯隊伍，導致十九死二十傷。



南昌縣交警消息指，事發在幽蘭鎮連接線桃嶺村紅溪章家自然村。一輛重型貨車撞上出殯隊伍，事故造成十九人死亡和二十人受傷，傷者已被送往醫院搶救，車輛核載質量為三萬二千七百公斤，車輛裝載砂石，其餘情況有待核實。內地傳媒則引述居民指，事發前有住戶舉行出殯儀式，但由於火葬場要排隊，親友在路邊路祭，期間被大貨車撞到。



南昌縣交警同日發佈消息稱，該縣部份地區正迎來大霧天氣，路面視線不佳、能見度低，未知車禍原因是否與大霧有關，呼籲司機行車時留意減速慢行、謹慎駕駛。