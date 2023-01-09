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日報新聞 > 中國

內地春運展開 首日人次近3500萬

2023-01-09 列印
■雖然本年春運人數比去年同期增加，但與疫情前同期相比，數目依然下降。
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內地一連四十日的春運昨日展開，首日全國鐵路、公路、水路和民航客機，共發送三千四百七十三萬六千人次旅客，比去年同期增長百分之三十八點九，但與一九年疫情前同期相比，仍下降百分之四十八點六。

大部份旅客透過公路出行，佔二千七百三十五萬人次，按年增長百分之四十六點九；鐵路發送旅客有超過六百○一萬人次，按年增長百分之十八點四。航空和水路發送的旅客，亦分別按年增長百分之二十四點九和百分之七點四。全國高速公路流量三千二百一十萬三千輛次，按年增長百分之九點八。
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