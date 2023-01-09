大部份旅客透過公路出行，佔二千七百三十五萬人次，按年增長百分之四十六點九；鐵路發送旅客有超過六百○一萬人次，按年增長百分之十八點四。航空和水路發送的旅客，亦分別按年增長百分之二十四點九和百分之七點四。全國高速公路流量三千二百一十萬三千輛次，按年增長百分之九點八。
內地春運展開 首日人次近3500萬
大部份旅客透過公路出行，佔二千七百三十五萬人次，按年增長百分之四十六點九；鐵路發送旅客有超過六百○一萬人次，按年增長百分之十八點四。航空和水路發送的旅客，亦分別按年增長百分之二十四點九和百分之七點四。全國高速公路流量三千二百一十萬三千輛次，按年增長百分之九點八。
免檢疫通關首日3.5萬人北上 疫鎖三年再喜行 搶閘團聚見親朋
新冠疫情三年，香港與內地終於免檢疫通關，昨起推行首階段互通，全日約有三萬五千人北上，另一萬三千三百人南下。過關港人難掩興奮心情，人人行色匆匆，盼早與內地親友團聚。有異地戀情侶重逢時喜極相擁，內地男友早...
2023-01-09
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江西奪命車禍19死20傷
江西昨發生嚴重奪命車禍，懷疑因大霧天氣導致事故。事發現場為江西省南昌縣幽蘭鎮一個路段，昨凌晨零時許，一輛重型貨車撞上出殯隊伍，導致十九死二十傷。南昌縣交警消息指，事發在幽蘭鎮連接線桃嶺村紅溪章家自然村...
2023-01-09
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澤連斯基︰莫斯科停火令不可信 頓涅茨克多個城鎮持續受襲
俄羅斯總統普京早前下令東正教聖誕節期間，在烏克蘭全面停火三十六小時，但雙方都指責對方率先開火。烏克蘭東部頓涅茨克的巴赫穆特以及多個城鎮持續受攻擊，至少兩人死亡，總統澤連斯基指反映俄方不可信，烏克蘭軍方...
2023-01-09
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雅麗居3房複式享市景
名校網一直是廿四孝父母置業的重要考慮，今次精選的雅麗居，位於小學34校網內，市場正有罕有複式單位放售，實用面積1114方呎，3房1套設計，全屋裝潢簡潔，大廳設多扇近落地玻璃窗，飽覽區內開揚景致。雅麗居...
2023-01-07
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外圍造好 通關效應推動 恒指今或上試21500
美股杜指上周五反彈逾700點，同時，恒指夜期靠穩，收報21395點，升325點，較港股收市高水403點。分析指，適逢中港兩地通關，以及外圍造好，在兩項利好消息推動下，恒指今日料會高開，甚至上試2150...
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久休復出第一擊 10號兵劏「牛」
阿仙奴新星伊美路維上季尾陷入低潮，今季更因傷而缺陣上半季賽事，幸而今晚英格蘭足總盃第三圈，領隊阿迪達透露此子終復出作客鬥英甲的牛津聯。阿迪達早前曾表示伊美路維是球隊下半季英超爭冠的重點，故今晚此子復出...
2023-01-09
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《下流上車族》奪最佳劇集 陳山聰撼贏林敏驄膺視帝 江美儀封視后爆喊
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚在電視城舉行，全年最高收視台慶劇《下流上車族》連掃最佳劇集等三大獎，51歲江美儀更首次榮獲視后，上台領獎時，忍不住爆喊；而陳山聰入行30年終於憑《金宵大廈2》，擊...
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辛正兒 - 兩地人開心團聚｜社論
加力促進融和歌手蔡琴有一首名曲《三年》，當中有幾句歌詞「想得我腸兒寸斷 望得我眼兒欲穿 好容易望到了你回來 算算已三年………」，正正是新冠疫情三年下來的寫照。香港與內地人等了三年，終於等到昨天起免檢疫...
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好眼光贏洋紫荊短途錦標
昨日有兩場盃賽，結果國際三級賽洋紫荊短途錦標由蔡廄「好眼光」勝出，而保良局盃則由文廄「善傳香江」奪得。布文憑賀廄「翔龍再現」、韋廄「宜春火力」和羅廄「知足常樂」三W，並且成為騎師王。至於韋達另贏「美麗...
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