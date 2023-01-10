滬迪士尼人偶扮演者遭打頭送院

上海迪士尼度假區內，一名玲娜貝兒（LinaBell）人偶上周六被遊客拍打頭部。網傳被拍頭部的扮演者事後送院治療。



網傳影片顯示，玲娜貝兒人偶與工作人員一起前行，道路兩旁有不少粉絲與人偶互動，期間一名男遊客突然伸手拍打人偶的頭部，傳出「咚」一聲。同行的工作人員立即推開男遊客的手制止，並表示不能接觸。不少網民對涉事男遊客的行為表達不滿。有人指人偶頭套內是金屬框架，類似拍打頭套的行為會導致扮演者受傷。網傳被拍頭部的玲娜貝兒扮演者事後送院治療。



上海迪士尼度假區工作人員昨日證實，上周六確有遊客拍打玲娜貝兒人偶的頭部。



上海警方表示，已就事件展開調查。

