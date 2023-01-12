■推特流傳影片顯示，一輛寶馬SUV衝入斑馬線，撞倒多名行人。

■肇事寶馬SUV。

廣州一名男子昨天駕駛寶馬車在路上連撞多位行人，網傳撞人後還撒大量現金，目前造成五死十三傷，警方指涉事司機已被控制。網傳影片顯示，一輛寶馬SUV衝入斑馬線，撞倒多名行人，現場有多輛電動車被撞倒。涉事現場有大量百元人民幣紙鈔，網傳涉事司機撞人後撒錢。廣州公安晚上通報，昨天傍晚五時二十五分，廣州天河路體育東路口發生一宗小車碰撞行人的交通事故，目前造成五死十三傷。接報警後，廣州交警迅速派員趕赴現場處置，並協助醫務人員救治傷者。目前，涉事司機溫某（二十二歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在調查處理中。