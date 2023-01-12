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上海市長料2023經濟增長5.5％以上

2023-01-12 列印
■龔正表示，過去五年，上海城市綜合實力躍上新台階。
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上海市第十六屆人大一次會議昨日召開，上海市長龔正在政府工作報告中指出，預料今年上海市經濟增長百分之五點五以上，地方公共預算收入增長百分之五點五，城鎮失業率百分之五以內，通脹約百分之三左右。龔正表示，過去五年，上海城市綜合實力躍上新台階，全市生產總值突破四萬億元人民幣大關，人均生產總值十七點八萬元，金融市場交易總額從二○一七年的一千四百二十八萬億元，增加到近三千萬億元。

龔正說，做好今年工作，必須深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和市委全會精神，堅持穩字當頭、穩中求進，着力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，努力實現經濟運行整體好轉和社會大局穩定。
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