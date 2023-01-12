傳蘇貞昌日內辭行政院長 前副領導人陳建仁或接任

台灣九合一選舉民進黨大敗，內閣改組受關注，行政院院長蘇貞昌（圖）是否請辭成各界焦點。台灣媒體昨引述消息報道，蘇貞昌日內將正式向台灣領導人蔡英文提出辭呈，結束將近四年的閣揆任期。蔡方稱，蔡英文昨早與蘇貞昌進行每周例行會晤，肯定與感謝蘇貞昌帶領的團隊，目前優先工作是讓年度預算順利通過審查，下階段內閣調整將在立法院會期結束後討論，促各界毋須過度猜測。



聯合新聞網引述黨政人士表示，蘇貞昌日內將向蔡英文提出辭呈，並於周五的立法院預定休會當天率內閣總辭。



報道又提及，前前副領導人陳建仁成為了行政院長熱門接任人選，前桃園市長鄭文燦則可能接任行政院副院長。



此外，有台媒日前報道，蘇貞昌已在打包收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候。



行政院發言人羅秉成向當地的傳媒澄清，指院長辦公室近日是在處理年節禮品安排包裝及寄送的事宜，因此並無所謂辦「打包」一事。