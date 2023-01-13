山東女醫生 控前夫投毒謀害

山東省臨沂市費縣一名女醫生指控，同為醫生的前夫使用大量激素藥長期對自己投毒。案件周三在當地法院以不公開方式開庭，事主劉暢（化名，見圖）在庭上放棄民事訴訟賠償，僅望前夫被依法嚴懲。她透露，前夫在庭上對犯罪事實供認不諱，並請求被從輕處罰。



內地媒體報道，劉暢和高姓前夫二人都在山東從醫。劉暢指，二○一六年六月起，前夫在家給感冒的她注射藥物。在二○一七年時，劉暢前夫被發現在家中藏有多支「地塞米松」，屬於較強的皮質類激素藥物。劉暢隨即報案。