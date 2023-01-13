玩高空滑索 內地女「半天吊」

不少喜歡追求刺激的朋友都愛玩高空滑索，但玩到一半停在半空「半天吊」會否嚇破膽。內地一名女子周日到河南安陽太行大峽谷風景區遊玩，決定一嘗高空滑索時，豈料她坐到一半卡在半空（見圖），她曾嘗試前後搖動身體圖令滑索再動，但不成功，女子驚慌不已，最後要工作人員掟出牽引繩將她拉回地上。



景區回應內媒查詢時表示，今次情況屬正常，指該項目有體重要求，體重不到四十公斤的遊客不允許乘坐索道。如有意外，工作人員會拋繩將遊客救回來。