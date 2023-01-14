二○一八年十月至二○一九年三月期間，737 MAX系列的客機接連發生兩宗墜機事件，總共造成三百四十六人死亡。兩宗難空均與飛機上的自動防失速軟件被錯誤激活有關。
當時全球多國民航部門擔心安全問題，紛紛宣佈停飛737 MAX。波音公司亦於二○二○年起暫停生產此機型。其後，波音737 MAX在二○二○年通過美國復飛許可，中國民航局在二○二一年發佈適航指令。然而，內地不少網民都表示，對737 MAX的空難仍猶有餘悸，即使復飛也不敢乘搭。
內地與港澳恢復免檢疫通關，國家移民局指自一月八日實施優化措施以來，有近一百萬人申請往來港澳台的證件簽注。零售及旅遊界認為消息令人振奮，預料大量內地旅客快將重臨香港，透露本地零售界已做好準備迎接內地旅客...
2023-01-14
內媒上星期報道，河北多個農村的天然氣遭限購及斷供。發改委昨強調，任何地方和企業對民生用氣都不得限購減供，一旦發現將嚴肅追責問責。 河北多個農村的民眾，於去年十二月底開始陸續在「領導留言板」投訴，表示村...
2023-01-14
美國已故搖滾樂巨星「貓王」皮禮士利的獨生女麗莎瑪莉，周四因心臟驟停離世，終年五十四歲。七十七歲母親普莉西拉證實女兒死訊，她在聲明形容自己心情沉重，認為麗莎瑪莉是她認識的人中，最堅強和有愛心的女人，並希...
2023-01-14
何文田屬傳統豪宅地段，何文田山道上兩旁植有綠樹，屬小學34校網，享名校網優勢。是次介紹何文田山1號頂層複式單位，實用面積2372方呎，5房3套房，以歐式宮殿風格為設計主題，賣點是連逾200呎私人平台，...
2023-01-14
美國上月CPI符合市場預期，並時隔兩年半首次按月錄得下滑，美股三大指數隔晚造好。恒指昨日高開91點後，曾掉頭向下，及後A股走高帶動港股收復失地，升市224點報21738點，大市成交額較上個交易日跌近1...
2023-01-14
曼聯在今季英超首循環曼徹斯特打吡毫無競爭能力，鋒將拉舒福特等人踢出職業生涯最差一仗，半場落後四球最終大敗3:6，還任由曼城前鋒艾寧夏蘭特大演帽子戲法。然而紅魔事隔三個月已截然不同，各賽事八連勝遠勝藍月...
2023-01-14
去年初玄學家李居明為薛家燕預測虎年運程時，向本報驚爆家燕姐跟收埋拍拖14年的男友「A君」關係亮起紅燈，搞到家燕姐尷尬打圓場：「疫情關係，大家唔好行埋住！」隨住本港與內地正式通關，家燕姐竟然冇打算北上會...
2023-01-14
這天朋友說起日本人，她說根據調查，日本人的身高在最近幾年裏降低了，而日本人的身高在上世紀八十年代的時候，增長最大。結論是身高跟營養有關，而營養跟經濟有關，經濟不好了，營養跟不上，影響了孩子的發育，身高...
2023-01-14
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
2023-01-12