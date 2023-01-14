﻿波音737 MAX 相隔近4年在中國復飛﻿

波音737 MAX停飛近四年後，昨日終於在中國首次復飛。中國南方航空一架編號CZ3960的航班，昨從廣州白雲機場起飛，前往鄭州機場，成為首個恢復運行的737 MAX商業航班。



二○一八年十月至二○一九年三月期間，737 MAX系列的客機接連發生兩宗墜機事件，總共造成三百四十六人死亡。兩宗難空均與飛機上的自動防失速軟件被錯誤激活有關。



當時全球多國民航部門擔心安全問題，紛紛宣佈停飛737 MAX。波音公司亦於二○二○年起暫停生產此機型。其後，波音737 MAX在二○二○年通過美國復飛許可，中國民航局在二○二一年發佈適航指令。然而，內地不少網民都表示，對737 MAX的空難仍猶有餘悸，即使復飛也不敢乘搭。