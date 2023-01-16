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春運第8天 旅客4000萬人次

2023-01-16 列印
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內地一連四十天的春運於本月七日展開，預計有近二十一億人次出行。國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，春運第八日，即本月十四日，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客四千二百二十六萬八千人次，較二○一九年同期下降近四成六，較去年同期增長逾五成七。當中以公路發送旅客人次最多，達三千二百三十五萬人次，較二○一九年同期下降逾五成，較去年同期增逾六成四。

全國高速公路總流量為三千一百六十一萬五千輛次。其中私家車流量為二千六百三十一萬六千輛次，比二○一九年同期增百分之六點二，比去年同期增百分之九點三。
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