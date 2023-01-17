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遼寧化工廠爆炸 2死34傷12失蹤

2023-01-17 列印
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遼寧盤錦市一間化工廠於前日下午爆炸起火（見圖），造成兩人死亡，三十四人受傷，當中四人重傷，仍有十二人下落不明。

事發於前日下午一時許，位於盤錦市盤山縣的浩業化工有限公司烷基化裝置，在維修過程期間爆炸起火。事故發生後，當局派出消防、警方、醫護等多個部門全力救援。經過初步核實，事故已造成兩人死亡，四人重傷，三十人輕傷，另有十二人仍然失蹤。據內媒報道，傷者已被送到盤錦市中心醫院。
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