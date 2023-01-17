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廣東現大範圍降溫 清遠也下雪

2023-01-17 列印
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受強冷空氣影響，廣東大範圍降溫，一夜變凍。清遠連州市南風坳前日早上更下了雪；而在清遠連山金子山風景區，則出現雨雪冰凍美景。

早前濕暖氣流強勁，廣東、廣西等地經歷回南天，之後乾冷空氣南下，影響華南地區氣溫下滑，回南天迅速被驅散。受強冷空氣影響，廣東出現大範圍降溫，內地南方前日開始出現大範圍雨雪天氣。此外，杭州、長沙、成都、武漢等地均已轉雪，其中武漢已達大雪級別。降雪南界將達此次過程最南端，今日雨雪會明顯減弱。
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