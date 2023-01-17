遼寧盤錦市一間化工廠於前日下午爆炸起火（見圖），造成兩人死亡，三十四人受傷，當中四人重傷，仍有十二人下落不明。事發於前日下午一時許，位於盤錦市盤山縣的浩業化工有限公司烷基化裝置，在維修過程期間爆炸起火...

2023-01-17