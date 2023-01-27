四川博物館遊客爭執推跌文物

內地復現旅遊盛況，四川三星堆博物館日前卻出現遊客打翻文物事件，事發時因有遊客爭執，撞倒相信商代具三千多年歷史的青銅跪坐人像。事件引發關注，三星堆博物館強調文物完好無損，對涉事遊客已作出批評教育。



內地網上流傳的影片顯示，事發在周三，三星堆博物館裏有遊客爭執，並互相推撞，撞動了展示櫃，涉事的三星堆文物，相信為商代的青銅跪坐人像。銅像原放置在玻璃展櫃的展示台上，被撞後掉落至展示台下的平台，打橫躺着。



拍片的網民認為最近「人太多啦」，有遊客在館內打架，更把文物打翻，但其後已將相關圖文刪除。當地宣傳部負責人證實，當日有遊客因爭執發生推撞，導致事件發生，文物完好無損，已對遊客作批評教育，相關事件已處理完畢。