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敦煌石窟文物展重現「人間萬象」

2023-01-28 列印
■敦煌研究院舉辦「千年營造」敦煌石窟文物展。
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敦煌研究院舉辦「千年營造」敦煌石窟文物展，近年的敦煌藝術展在努力再現古老壁畫中「人間萬象」。

敦煌石窟文物保護研究陳列中心主任羅瑤表示，在近年展覽中，較多呈現的不是宗教人物畫像，而是中古世紀民眾的生活，讓參觀者觀察當中的服飾、妝容、家居等，分辨出哪些事物是屬於中國本土、哪些事物則可能是外來。敦煌藝術展亦嘗試透過VR虛擬導覽及裸眼3D等新技術，更好地呈現壁畫內容。羅瑤指，壁畫展覽將有關人間生活的內容「提煉出來」。
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