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內地賀歲檔電影票房

2023-01-28 列印
■今年賀歲檔電影題材類型較往年更加豐富。
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破60.53億人民幣已超去年
內地兔年賀歲檔電影累計票房截至昨日，已達六十億五千三百萬元（人民幣），已超越去年賀歲檔六十億三千九百萬元的總成績。

今年賀歲檔電影題材類型較往年更加豐富，風格更多元。目前賀歲檔電影票房排名逐漸清晰，《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房榜前三位。然而有人歡喜有人愁，《中國乒乓》卻選擇撤檔，調整為小規模放映，令這部投資成本為三億五千萬元的影片或難以回本。
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