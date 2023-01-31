捷克總統當選人帕維爾 與蔡英文通話允加強合作

上周六當選捷克總統的北約退役將領帕維爾，昨晚與台灣領導人蔡英文通話（較捷克媒體報道的時間遲一天）近15分鐘。蔡英文盼捷克在帕維爾領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。帕維爾稱，台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切，他支持台灣不受「威權主義」脅迫，並將加強與台灣發展各面向的合作關係。



蔡英文提到，與帕維爾都是倫敦大學校友，稱台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。美國的特朗普2016年贏得總統大選後，也曾與蔡英文短暫通話。帕維爾在外交上主張對俄羅斯和中國強硬。