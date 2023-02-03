江西當局稱胡鑫宇自縊身亡

疑點重重的江西15歲少年胡鑫宇失蹤命案，江西省官方昨早發佈全案最終調查情況。經調查後，官方確定胡鑫宇是自縊死亡。當局表示，發現屍體的地點為第一現場，現場沒有打鬥和拖拽痕跡。



當局指，胡鑫宇性格內向孤獨，缺乏情感支持，因學習成績不佳、人際關係和青春期衝動帶來的壓力，造成心理狀態失衡，存在情緒問題，有明確的厭世表現和輕生傾向。當局亦在現場發現一支屬於胡鑫宇的錄音筆，胡在失蹤當日錄了兩段錄音，均清晰表達自殺意願。



有傳胡鑫宇的血型是罕見的Rh陰性血型（俗稱「熊貓血」），死後器官被販賣，當局表示，胡鑫宇是普通的O型血，亦未有內臟器官缺失。江西省公安廳黨委委員、副廳長胡滿松批評，有人造謠生事，公安機關已依法打擊處理。