傳美眾議長麥卡錫 計劃春季訪台

美國眾議院議長麥卡錫在白宮與總統拜登進行逾一小時會談，商討提高美國債務上限。會後他表示，會談順利，希望能夠與拜登達成共識，同意繼續對話。被問及如何回應中國對訪問台灣的警告，麥卡錫回應指，自己的行程不會由北京來決定。



麥卡錫上月初當選眾議院議長，他在去年中表示，若共和黨在11月中期選舉重奪眾議院控制權，就會出訪台灣。早前有美媒報道，麥卡錫計劃春季訪台，美國國防部正為他訪台的行程安全和中方的預期反應做前期準備。



中方日前就麥卡錫計劃訪台作出回應，表示反對美國與台灣有官方往來。



外交部發言人毛寧曾表示：「希望美方有關議員能夠恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情。」