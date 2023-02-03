傳美眾議長麥卡錫 計劃春季訪台

麥卡錫上月初當選眾議院議長，他在去年中表示，若共和黨在11月中期選舉重奪眾議院控制權，就會出訪台灣。早前有美媒報道，麥卡錫計劃春季訪台，美國國防部正為他訪台的行程安全和中方的預期反應做前期準備。
中方日前就麥卡錫計劃訪台作出回應，表示反對美國與台灣有官方往來。
外交部發言人毛寧曾表示：「希望美方有關議員能夠恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情。」
香港復常，向全球送大禮，歡迎訪客。港府昨天啟動「Hello Hong Kong（你好，香港！）」全球大型宣傳活動，由下月起透過3間航空公司，向海外人士贈送50萬張機票，並且加碼，由暑假起向港人及大灣區...
2023-02-03
疑點重重的江西15歲少年胡鑫宇失蹤命案，江西省官方昨早發佈全案最終調查情況。經調查後，官方確定胡鑫宇是自縊死亡。當局表示，發現屍體的地點為第一現場，現場沒有打鬥和拖拽痕跡。當局指，胡鑫宇性格內向孤獨，...
2023-02-03
南韓三星電子在美國三藩市發表新產品，推出旗艦智能手機Galaxy S23系列新品。三星在發佈會上推出Galaxy S23、S23+及S23 Ultra合共3款新機，將從本月17日起陸續在全球上市，3款...
2023-02-03
會德豐地產積極部署今年推盤大計，料將推出6個項目發售，涉及單位約3000伙。發展商表示，今年樓市氣氛轉佳，料整體樓價可錄得7%至8%升幅。會德豐地產主席梁志堅表示，樓市去年受疫情影響，但集團去年仍錄得...
2023-02-03
美國聯儲局一如預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間調高至4.5至4.75厘。聯儲局主席鮑威爾稱，放慢加息節奏可以評估政策進展，又預計不會在2023年減息。在美國加息下，多間本港銀行未有跟加，滙豐...
2023-02-03
安素費南迪斯在周二轉會市場關閉前趕及加盟車路士，並以1億680萬鎊（約10億3000萬港元）成為冬窗標王，但外界認為這位在今季才上位的阿根廷中場新星價格過高。此子今晚英超馬上為藍獅出場，矢志踢出好表現...
2023-02-03
52歲蘭茜淡出幕前20年，近期再度活躍，除去年參與ViuTV劇集《940920》、為曾志偉做《開心無敵獎門人》「替工」主持，兼拍了美髮用品廣告外，更相隔26年返娘家商台開咪，主持881節目《茜選快樂》...
2023-02-03
香港克服新冠疫情的挑戰，昨天在行政長官領導下，貿發局、旅發局、機管局等各高層和一眾官員召開記者會，宣佈香港全方位回復正常，同時啟動大型宣傳，向國際說好香港故事，除了派出代表團講解香港最新狀況，內部將會...
2023-02-03
昨晚舉行兔年首次谷草賽事，蔡廄「波爾多」爆冷奪得義勇軍挑戰盃，姚本輝和沈集成都起孖，前者另外取得兩亞一季，最終成為練馬師王。至於潘頓勝出「電子傳奇」和「勝神威」，何澤堯贏「同盟力量」和「正氣青驅」，前...
2023-02-02