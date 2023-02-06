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中紀委：3官員涉嚴重違紀違法被查

2023-02-06 列印
■(左起)郝宏軍、易鵬飛、焦小平。
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中央紀委國家監委公佈，3名中管幹部涉嫌嚴重違紀違法，正接受當局的紀律審查和監察調查。
  3名官員包括60歲的湖南省政協黨組成員、前副主席易鵬飛；遼寧省大連市政協主席、黨組書記郝宏軍，現年56歲；以及新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員焦小平，現年56歲。

今年以來已有6名中管幹部接受審查調查，之前3人為山東省青島市政協原主席汲斌昌，國家煙草專賣局副局長何澤華，以及河北省人大常委會原副主任王雪峰。
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