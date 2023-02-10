據報，兄弟二人與姐姐一起在山上放羊時發生爭吵，姐姐用棍打了2人，然後2個弟弟負氣離開。姐姐以為他們已自行回家，不料在回家後找不到二人，才發現出事。
雲南12歲雙胞胎男童放羊失蹤
據報，兄弟二人與姐姐一起在山上放羊時發生爭吵，姐姐用棍打了2人，然後2個弟弟負氣離開。姐姐以為他們已自行回家，不料在回家後找不到二人，才發現出事。
疫境3年車為牀 終盼到通關 跨境司機團圓灑淚抱妻女
世紀疫情，苦了跨境家庭，家人不相見。等了三年，兩地通關，一名三年來「無家可歸」被迫屈睡貨車上的跨境司機，終於北上，回到東莞的家，開門一刻，不禁流下男兒淚，把妻子一擁入懷，再見女兒，現在已長得亭亭玉立。...
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布林肯批中國氣球侵犯美主權 耶倫 ：我仍望能訪華
近日中美關係因氣球事件再度緊張，但美國財政部長耶倫表示，仍然希望能訪問中國，但未透露細節。美國國務卿布林肯批評，高空氣球是中方廣泛監視計劃的一部份，目標是在全球蒐集情報。同時日本亦與美國合作，分析過去...
2023-02-10
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土敍近兩萬死 瓦礫中屢傳奇蹟
土耳其和敍利亞邊境日前發生7.8級強烈地震，災情嚴重，死亡人數上升至逾1.93萬。救援人員努力救出倖存者，在安塔基亞，一對父女奇蹟生還，其中父親在震後74小時後被救出。在卡赫拉曼馬拉什，16名嬰兒亦成...
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KOKO ROSSO上樓書下周開價
多個焦點新盤部署推售，會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，以及新地屯門NOVO LAND第2B期已入直路，兩盤不約而同於下周齊開價。會德豐地產常務董事黃光耀表示，自公佈...
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AI機械人首秀「甩轆」 Google母企市值蒸發千億
Google新推出的人工智能（AI）聊天機械人Bard「出師不利」，在宣傳短片中「答錯問題」，公司活動亦未令人耳目一新，令市場擔心產品不及競爭對手微軟，拖累Google母公司Alphabet周三股價急...
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獲伊巴打通任督二脈 利亞奧得「米」
AC米蘭新貴拉菲爾利亞奧最近水準急降，已連續4場各賽事入球和助攻欠奉，近兩仗更被貶後備，隊中老大哥伊巴謙莫域分析指此子因為未能應對成名後所帶來的額外關注，表現患得患失。得到前輩指點，這名23歲葡萄牙翼...
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《正義迴廊》掃16項提名威盡 麥沛東 楊偉倫 越級挑戰秋生青雲爭影帝
《第41屆香港電影金像獎》將於4月16日假香港文化中心舉行，昨日公佈提名名單，《正義迴廊》獲「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男、女主角」等16項提名，成為提名之冠。《神探大戰》、《明日戰記》和《飯戲...
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辛正兒 - 攀山死傷創新高專家教路除風險｜社論
民間智慧：「欺山莫欺水」，疫下香港，似乎不太適用。反過來說︰「莫欺山，也莫欺水」，更為貼切。消防處公佈去年攀山事故統計數字，總數為1014宗，受傷人數達589人，20人死亡，三個數字同創有統計以來的新...
2023-02-10
- KellyChu - 空中歎煲仔飯、蛋撻、雲吞麵｜Executive日記
- Jacky哥 - 第25屆渣馬開跑 賽事體驗提升｜企業熱話
- 盧永雄 - 從一個氣球看穿美國戲劇式政治｜巴士的點評
- Jacky哥 - AEON日本青森蘋果祭引入當地代表性蘋果｜企業熱話
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- Michael Chugani 褚簡寧 - tighten the screws｜又中又英
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寶賢得得 捧百萬挑戰盃
跑馬地百萬挑戰盃昨晚舉行終極一戰，結果賽前積分領先的「寶賢得得」保住冠軍，亞軍是「桃花盛」，「越駿知己」和 「終身美麗」平頭季軍。至於呂健威憑「獵狐者威」和「包裝智威」起孖，並且成為練馬師王。而勝出「...
2023-02-09
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