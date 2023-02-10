雲南12歲雙胞胎男童放羊失蹤

世紀疫情，苦了跨境家庭，家人不相見。等了三年，兩地通關，一名三年來「無家可歸」被迫屈睡貨車上的跨境司機，終於北上，回到東莞的家，開門一刻，不禁流下男兒淚，把妻子一擁入懷，再見女兒，現在已長得亭亭玉立。...

2023-02-10