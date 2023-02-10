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雲南12歲雙胞胎男童放羊失蹤

2023-02-10 列印
■一對12歲雙胞胎趙姓兄弟，2月4日在山上放羊後失蹤。
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雲南省大理州雲龍縣長新鄉新塘村栗坡組，一對12歲雙胞胎趙姓兄弟，2月4日在山上放羊後失蹤。目前雲南省消防救援總隊多支隊伍、當地黨委政府幹部民眾等1146人正在進行搜救。搜救人員稱，兩個孩子失蹤地附近植被覆蓋率較高，搜尋難度大。

據報，兄弟二人與姐姐一起在山上放羊時發生爭吵，姐姐用棍打了2人，然後2個弟弟負氣離開。姐姐以為他們已自行回家，不料在回家後找不到二人，才發現出事。
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