美眾議院一致譴責 中國氣球侵犯主權

美國眾議院一致通過譴責中國氣球侵犯美國主權的議案，並要求白宮就事件向國會作全面𢑥報，包括交代決定擊落氣球的過程細節，並採取行動，防止同類事發重演。議案批評，中國間諜氣球上周侵入美國領空，是對美國主權的公然侵犯，又譴責中國試圖對情報蒐集活動作出虛假聲稱，欺騙國際社會。



在北京，外交部發言人毛寧強調，關於中國無人民用飛艇因為不可抗力誤入美國領空的意外事件，中方已經多次說明情況，闡明立場。美國國會有關決議案純屬政治操弄和炒作，中方強烈不滿，並堅決反對。