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上海市委書記陳吉寧 會唔國民黨副主席

2023-02-14 列印
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上海市委書記陳吉寧（見圖）日前與中國國民黨副主席夏立言會面，陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力巨大，希望在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，增進交流，拓展合作，協助推動兩岸融合發展。

內媒報道，陳吉寧歡迎夏立言一行來訪，並介紹上海的經濟社會發展情況。陳吉寧表示，全面建設社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，上海正堅定加快現代化建設，推動高質量發展。他指出，滬台交流交往密切，願在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，拓展合作領域。

陳吉寧強調，將秉持「兩岸一家親」理念，為人員往來、經貿交融、文化交流作出積極努力，助台企投資興業、台胞安居樂業，「歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展」。
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