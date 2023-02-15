美軍：中國氣球上找到「關鍵傳感器」

美國軍方表示，本月初在南卡羅來納州沿海被美國F-22戰機擊落的中國氣球上，找到用於情報收集的「關鍵傳感器」，將有可能從中了解到，中國究竟蒐集到甚麼情報。



在北京，外交部發言人汪文斌再批評美方擊落中國氣球，指美方動用武力襲擊，是荒誕又昂貴的大型政治行為藝術秀，提醒美方小心用力過猛「閃了腰」。



外媒報道，美國軍方在擊落「中國氣球」的大西洋海底，經過精銳潛水人員的打撈後，已經從氣球的大量碎片中，找到了氣球上的關鍵電子設備，以及可用於蒐集情報的重要感測器。美國副國務卿舍曼、日本外務省事務次官森健良和南韓第一副外長趙賢東，在華府召開三方會談，日韓表示，支持美方擊落侵犯領空的物體。