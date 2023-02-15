王毅與美卿布林肯 或趁慕尼黑安全會議會晤

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，正出訪法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席慕尼黑安全會議。有媒體透露，王毅或在會議期間，與美國國務卿布林肯和日本外相林芳正會晤。



日媒引述消息透露，日中兩國政府已展開協調，擬藉慕尼黑會議的機會，計劃安排王毅和林芳正，在會議期間短暫站立交談，雙方可能會就日本政府對從中國入境人士，實施邊境口岸防疫措施交換意見。



外媒日前引述消息指，布林肯正考慮在會議期間與王毅會晤。美國國務院發言人普賴斯指，華府正不斷評估外交接觸的機會。