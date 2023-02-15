佛光山證星雲大師 有多粒舍利子

佛光山日前在台南大仙寺舉行星雲大師荼毘儀式，對於外界關心的舍利子，雖然星雲大師生前說過「我沒有舍利子」，但佛光山證實，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，數量目前難以計算。



佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。