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佛光山證星雲大師 有多粒舍利子

2023-02-15 列印
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佛光山日前在台南大仙寺舉行星雲大師荼毘儀式，對於外界關心的舍利子，雖然星雲大師生前說過「我沒有舍利子」，但佛光山證實，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，數量目前難以計算。

佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。
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