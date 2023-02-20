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﻿王毅晤布林肯斥射氣球損關係﻿

2023-02-20 列印
■王毅強調，若美方執意升級炒作，中方會奉陪到底。
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中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議期間，應美方請求，與美國國務卿布林肯會面。王毅向對方表明，中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力對中美關係造成的損害，強調美方若執意炒作升級，中方會奉陪到底。布林肯則指，中國氣球入侵美國領空的事件絕不能再發生，又指王毅無就事件致歉。

美軍本月4日在南卡羅來納州上空擊落中國氣球，事件後兩國最高級官員首次面對面會晤。王毅會面前在安全會議發言指：「美方悍然出動先進的戰機，用導彈打下一個氣球來。這種行為匪夷所思、近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，是明顯違反國際慣例。我們這個地球的上空飄盪了很多的氣球，各國的都有，難道美國都要把它打下來嗎？」
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