旅美大熊貓丫丫

健康轉差將回國

旅日大熊貓「香香」回國的消息引發關注時，也有許多網民呼籲，盡早接健康狀況令人擔憂的旅美大熊貓「丫丫」回國。有消息透露，中方專家已前往美國，將為「丫丫」檢查身體狀況，以及向大熊貓身處的孟菲斯動物園提供飼養意見；至於回國手續仍在辦理。



據內媒報道，在美國孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」，健康狀況令人擔憂，有在美義工透露，「丫丫」患大面積皮膚病、疑似營養不良、拉肚子。消息指，丫丫回國後，將住北京動物園，但仍在辦理回國的審批手續，具體歸國日期尚未清楚。