中方向美爭取大熊貓「丫丫」早日回國

中國動物園協會表示，中方大熊貓專家組近日抵達美國田納西州孟菲斯動物園，中方專家組現場察看了大熊貓「丫丫」（見圖）的健康狀況，認為目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便正常，體重穩定，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出建議和要求，爭取早日運送牠回國。



中美雙方正在積極協調，辦理手續，爭取早日運送「丫丫」回國。目前，中方已發放進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好相關準備工作。



另外，中方專家組抵達孟菲斯動物園後，與美方專家共同完成了對大熊貓「樂樂」的屍體解剖檢查，初步判定「樂樂」死於心臟病變，但需要進一步確認病理檢測結果。