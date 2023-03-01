美要求政府設備30天內刪TikTok

美國白宮要求所有聯邦政府機構在30日內，必須從設備和系統中刪除中國影片平台「抖音」的海外版TikTok，確保美國數據安全。同時，眾議院外交事務委員會於當地星期二，會就是否全面禁止使用TikTok進行表決。在北京，外交部發言人毛寧強調，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。

加拿大亦禁止所有聯邦政府僱員，在手機等政府裝置安裝TikTok，指其對私隱和安全構成嚴重風險。TikTok回應指，美方所謂的「國家安全擔憂」是由錯誤訊息引發的，並否認該應用程序存在「監視美國人」的行為。