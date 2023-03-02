內地近日進入季節性流感高峰期，甲型流感相關詞條頻頻衝上熱搜首位，常用藥「奧司他韋」的搜索熱度也增長960%，多地藥店斷貨。新冠囤「布洛芬」，甲流囤「奧司他韋」。
面對搶藥潮，人民網評論稱，藥品不是普通商品，對症下藥才是關鍵，呼籲民眾樹立起科學的健康觀念與用藥常識，不要盲目「囤積」不必要的恐慌。
為抵抗新冠病毒，本港實施口罩令逾2年，直至昨天撤銷。市民被強制戴罩959天之後，終於可以自決戴不戴。昨天市面所見，不少市民仍以口罩蔽面，有人稱隱形的病毒仍在周圍，要觀察多一會才考慮除罩。亦有市民採取「...
2023-03-02
禁員工手機用TikTok繼美國國會參議院、加拿大政府、丹麥國會等日前禁止在公務裝置使用影音分享應用程式TikTok後，歐洲議會亦宣佈，3月20日起禁止員工的手機下載TikTok，並強烈建議歐洲議會議員...
2023-03-02
希臘中部一列載有約350人的客運火車與一列貨運火車迎頭相撞，多個車廂出軌並起火，造成至少36人死亡，85人受傷。據報，由於撞擊太猛烈，首兩節車廂找不到任何殘骸。事發當地周二晚上11時許，一輛載有約35...
2023-03-02
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）進行首輪銷售共352伙，項目收票如火如荼，發展商表示項目暫收逾8000票，將於今日截票，料入票有機會突破1萬張。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截...
2023-03-02
中國2月PMI按月升2.5%至52.6，創近11年以來新高，配合人民幣持續走強，港股3月開局強勢反彈。恒指高見20674點，勁升889點，收報20619點，升833點，創今年以來最大升幅，成交金額增至...
2023-03-02
燕豪芬近8場各賽事只曾一敗，本土戰線非勝即和，今晚荷蘭盃8強主場鬥荷乙球隊海牙，晉級無難度。再者PSV射手兼隊長盧克迪莊最近連續4場所有戰線各入一球，今仗勢領軍延續近年地頭對海牙均大勝的走勢，讓球讓兩...
2023-03-02
今年商台新聞特別多，繼余迪偉公開炮轟當奴和少爺占擅取其社交平台照擺上舞台，之後輪到梁文禮因為批評梁詠琪演唱會，被暫停開咪3個月，網民同情佢之餘亦瘋狂狠插艾粒玩性別歧視及職場欺凌，點解乜事都冇？一石激起...
2023-03-02
本港和內地全面通關，兩地人流互通再無阻隔，水貨活動乘機死灰復燃。海關關長何珮珊表示，正和內地海關舉行會議，針對打擊水貨活動。打擊水貨黨，愈早愈好，以免他們妨礙兩地跨境人流往來，也遏止他們擾亂市民的生活...
2023-03-02
昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...
2023-03-02