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甲流高峰掀搶藥潮

2023-03-02 列印
■「奧司他韋」的搜索熱度大幅增加，多地藥店斷貨。
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官媒：別盲目「囤積」恐慌
內地近日進入季節性流感高峰期，甲型流感相關詞條頻頻衝上熱搜首位，常用藥「奧司他韋」的搜索熱度也增長960%，多地藥店斷貨。新冠囤「布洛芬」，甲流囤「奧司他韋」。
  面對搶藥潮，人民網評論稱，藥品不是普通商品，對症下藥才是關鍵，呼籲民眾樹立起科學的健康觀念與用藥常識，不要盲目「囤積」不必要的恐慌。
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