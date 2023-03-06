四川大熊貓樹上調情畫面曝光

據內媒報道，四川省廣元市青川縣境內的大熊貓國家公園唐家河片區工作人員，日前與當地媒體途經唐家河摩天嶺將軍寨區域，期間發現遠處的樹梢上有一團白色身影。

野外經驗十分豐富的園方人員立馬判斷，這是一隻野生大熊貓。眾人於是拿起相機，悄悄拍攝，當鏡頭逐步拉近，卻發現一隻大熊貓懶洋洋地睡在樹枝上，另有一隻大熊貓向其爬去，其後不斷用自己的後腿抓屁股部位，並磨蹭樹幹，讓樹幹搖晃，似是調情想引起對方注意。

