河南官員被通緝後自首 傳豪賭輸4000萬

內地開封市近日發出一份懸賞「袁德朝」的通告，若協助抓獲者，獎勵人民幣5萬元。袁德朝涉嫌嚴重違法潛逃，據報他任蘭考縣政法委副書記期間，疑曾到澳門豪賭輸了4000萬。但通報發出後，袁德朝已投案自首。



內地獨立媒體人帳號「法度LAW」表示，曾致電懸賞通告下方的聯繫電話，對方表示此人「曾經是」蘭考縣政法委副書記。當地知情人士透露，袁德朝的工作口碑很差，被指喜歡收錢卻不辦事。

當地官場皆知袁德朝很富有，在蘭考縣醫院後方已有一棟百十套房的大樓。擔任紀委副書記期間，袁德朝疑前往澳門賭博輸了4000萬，其後還不了債務，用權力向領導幹部借錢。一位與袁德朝認識的當地人士對其「出事」並不意外，因為袁長期進行官商勾結。