台灣問題是不可跨越的紅線 秦剛：美全方位打壓中國

暗地制訂「摧毀台灣」計劃

在北京，全國人大會議期間，外交部長秦剛昨日舉行上任以來首場中外記者會，他批評美國全方位遏制和打壓中國，並暗地制訂「摧毀台灣」計劃，重申台灣問題是中美關係第一條不可跨越的紅線，任何人不要低估中國捍衛主權的決心。





秦剛在記者會上，以「氣球風波」為例，批評美方出動戰機導彈擊落氣球，違反國際慣例，是「有罪推斷、過度反應，濫用武力、借題發揮」，批評美方正全方位遏制和打壓中國，「美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑。一方不是去想如何跑出自己最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了。要中國打不還手、罵不還口，但這辦不到。」



他說：「如果美方不踩煞車，繼續沿着錯誤道路狂飆下去，再多的護欄，也擋不住脫軌翻車，陷入對抗衝突。打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。」



秦剛重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止『以台制華』，明確反對和制止『台獨』。」

批有「無形之手」推動衝突



對於俄烏戰事，秦剛批評美方大談尊重主權和領土完整，要求中方不向俄提供武器，但在台灣問題上做出另一套，並暗地制定「摧毀台灣」計劃，強調任何人都不要低估中國捍衛國家主權和領土完整的決心。他又否認中方曾提供武器給任何一方，又批評有「無形之手」，推動衝突升級。



此外，最高人民法院院長周強發表工作報告，強調會堅定不移反制非法制裁、 「長臂管轄」。