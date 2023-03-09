傳德禁用華為中興5G零件 惹中方強烈不滿

■據報德國政府考慮禁止使用華為和中興部份5G組件。

德媒報道，德國政府考慮禁止電訊營運商在5G網絡中，使用中國通訊設備供應商華為和中興通訊的部份組件。中國駐德使館回應指，若報道屬實，中方對德國當局的草率決定，十分不解和強烈不滿，中方堅決反對針對任何將企業投資經營政治化的做法。據報上述禁令可能包括原本就已經置於5G網絡內的零件，政府將要求業者更換零件。中國駐德國大使館發言人回應指，長期以來華為依法合規經營，技術符合安全標準，近年來不斷有國家和反華勢力，企圖以莫須有罪名抹黑，但始終沒有任何證據表明，華為設備和組件存在安全風險。中方稱，若報道屬實將十分不解和強烈不滿，中方堅決反對針對任何將企業投資經營政治化做法，敦促德方為中國企業營造公平、公正、開放、非歧視營商環境，多做促進雙向互利的事。