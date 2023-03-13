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《人民日報》推出英語宣傳片

2023-03-13 列印
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內地官方媒體《人民日報》推出最新國家形象網上宣傳片，以英語講述歷史和科技創新，中國會和平發展，與世界各國共享機遇，同時強調領土一點不能少。

長約兩分半鐘的宣傳片，以英語旁白，講述中國人不斷努力、走向富強。片段亦節錄了國家主席習近平今年的新春賀辭：「一代又一代人，接續奮鬥、創造了今天的中國，我們要一往無前，頑強拼搏，讓明天的中國更美好。」
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