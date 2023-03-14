享年91歲 著名軍醫蔣彥永逝世 曾披露北京沙士實況救人命

■蔣彥永醫生曾任解放軍301醫院外科部主任。

據悉，解放軍總醫院前外科教授蔣彥永，於周日下午去世，享年91歲。在2003年，蔣彥永得悉官方公佈的北京沙士疫情不準確，隨後向外媒披露北京疫情的真實情況，引起外界關注，被喻為「良心軍醫」；蔣彥永亦曾被全國婦聯主辦的《中國婦女報》旗下雜誌列入抗非典英雄榜。據了解，遺體告別儀式將於星期三在在解放軍總醫院舉行。網絡名人王志安在Twitter宣佈：「非典事件中的吹哨人蔣彥永醫生，於3月12日下午3點39分去世。2003年4月8日，他接受美國時代周刊採訪，首次披露了北京非典疫情的真實情況，由此挽救了無數人的生命。蔣醫生一路走好。」蔣彥永，1931年出生，浙江杭州人，1952年加入中國共產黨，曾任中國人民解放軍少將、全軍腫瘤專業組副組長、中華醫學外科學會北京分會委員，及解放軍301醫院外科部主任。2003年4月3日，時任衛生部長張文康公開稱北京市「只有12宗非典，死亡3宗」。蔣彥永得悉言論後，認為北京的疫情公佈不準確，率先向美國《華爾街日報》和《時代》周刊披露北京疫情實況，引發輿論重視。其後中央政府採取鐵腕措施處理疫情，並將張文康及北京市長孟學農免職。蔣彥永曾被全國婦聯主辦的《中國婦女報》旗下雜誌列入抗非典英雄榜。對於揭露非典疫情一事，蔣彥永曾表示，50年來，他經過歷次政治運動，深深體會到「要講真話、心裏話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。2004年獲「麥格塞塞公共服務獎」2004年8月，蔣彥永獲得了被譽為亞洲諾貝爾獎的菲律賓「麥格塞塞公共服務獎」，獲獎理由為「勇於揭露SARS疫症真相，從而拯救了無數生命。」