路透社：習近平計劃 下周訪俄與普京會晤

對於習近平前往莫斯科的可能性，中國外交部未有立即回應；克里姆林宮則拒絕評論。
上月普京接待了訪問莫斯科的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。有消息稱，王毅莫斯科此行是為習近平的訪問做準備。
華裔演員在荷里活綻放光芒。港產片女星出身的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》在第59屆奧斯卡頒獎禮封后，成首位華裔最佳女主角，締造影壇歷史。她感謝讓她開啟演藝事業的香港，形容香港是她另一個家。戲中美籍華裔...
2023-03-14
據悉，解放軍總醫院前外科教授蔣彥永，於周日下午去世，享年91歲。在2003年，蔣彥永得悉官方公佈的北京沙士疫情不準確，隨後向外媒披露北京疫情的真實情況，引起外界關注，被喻為「良心軍醫」；蔣彥永亦曾被全...
2023-03-14
法國當局改革退休制度觸發的示威潮及工潮，未有平息跡象，巴黎街道開始出現堆積如山的垃圾。巴黎市長辦公室發言人解釋，罷工造成垃圾焚化爐停擺，垃圾車不能到城市大部份地區收集垃圾，因垃圾無處放置。巴黎垃圾堆積...
2023-03-14
星星地產旗下元朗雨後收票如火如荼，項目累積收票已接近700票，超額認購約5倍，料最快日內公佈銷售安排，周末進行首輪銷售，預料盡推首2張價單發售，共涉及116伙。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，雨後...
2023-03-14
繼美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，美國最大加密貨幣銀行簽名銀行（Signature Bank）亦步其後塵，為美國史上第3大銀行破產事件。美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公...
2023-03-14
波圖於歐聯16強首回合作客0:1不敵國際米蘭，但今晚次回合回師主場，料可藉地頭威力反勝後者晉級。這支葡超豪門的主場火龍球場，向來有地獄球場之稱，過去9場各賽事在此出戰贏足8場，加上球隊又有主場入球王泰...
2023-03-14
《第95屆奧斯卡頒獎禮》香港時間昨早舉行，《奇異女俠玩救宇宙》擸最佳電影、導演、影后、男女配角等7獎成大贏家；影帝就由沉寂影壇多年的班頓費沙首度奪得，他在台上表現激動，直言事業創高峰時並無感恩。 圖...
2023-03-14
馬來西亞華裔演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》，在奧斯卡金像獎中勇奪最佳女主角獎，成為首位華人演員封后，締造了影壇歷史。她領獎時發言，特別感謝香港電影業，形容是她事業開始的地方，這對經歷漫長低潮、近期東...
2023-03-14
第三場三班一○○○米。少有地此程陣中竟然沒甚快馬，對主動型跑法的「加州威勝」相當有利。雖然此駒只贏過兩場四班賽，今季更要借助到潘頓才早早打開勝門，但季內167場次在三班千二米上名一役，除了稍蝕快步速之...
2023-03-11