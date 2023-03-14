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路透社：習近平計劃 下周訪俄與普京會晤

2023-03-14 列印
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路透社引述消息人士指，國家主席習近平計劃下周與俄羅斯總統普京會面，比先前預期的時間早。俄羅斯塔斯社1月報道，普京已邀請習近平在今年春天訪問俄國。《華爾街日報》上月則報道，習近平可能於4月或5月初訪問莫斯科。

對於習近平前往莫斯科的可能性，中國外交部未有立即回應；克里姆林宮則拒絕評論。

上月普京接待了訪問莫斯科的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。有消息稱，王毅莫斯科此行是為習近平的訪問做準備。
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