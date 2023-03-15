福建艦最新畫面曝光

內地官媒披露解放軍第3艘航母「福建艦」的最新片段，分析認為該艦的繫泊試驗進展順利，可望今年稍後首航。央視近拍的最新影片顯示，福建艦水線上方的排煙管附近，出現了明顯的「燻黑」痕跡，而這痕跡垂直向上延伸，一直到左舷甲板下方。



中國軍事專家宋忠平指出，燻黑痕跡可能是因為輔助動力柴油機已進行測試，輔助動力系統能為船上某些系統提供電力，相關測試很可能是繫泊試驗的一部份。去年6月福建艦下水時，央視已報道了它會展開繫泊試驗和海試。



宋忠平說，從相關跡象看來，福建艦的繫泊試驗很順利。船上各系統在繫泊試驗中都通過測試後，福建艦就能出海展開海試，檢測推進、通訊和導航系統等。