中國首批殲-11B戰鬥機女學員完成首飛

央視近日報道，中國首批5位殲-11B戰鬥機女飛行學員順利完成單飛，這也標誌她們已成為合格殲-11B戰鬥機女飛行員。5名首飛的女飛行學員平均年齡只有23歲，報道指她們經過層層選拔，實現完美蛻變，顏值和實力兼備。



中國首批5名殲-11B戰機女飛行學員日前在空軍西安飛行學院接受單飛考核，她們駕駛戰機完成通用駕駛技術課目訓練，向成為1名合格的3代機戰鬥員邁出了重要一步。其中1名女飛行學員王辰指，首次單飛包括的動作較多，有載荷比較大的高級操作機動，比如說保持能量轉彎、最大角速度盤旋等。另1女飛行員閆仲玥則指：「我們是通過這個機會向大家證明女飛可以，證明我們女性可以，我們同樣能夠駕駛重型戰鬥機，我們可以飛殲-11B，未來我們也可以飛殲-20，我們的征途是星辰大海。」