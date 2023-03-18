■英國內閣大臣杜永敦稱，TikTok會收集大量用戶數據，所以對政府設備作有關禁令。

各國對中國影片分享平台TikTok的限制持續擴大，英國政府宣佈即日起禁止在政府設備上安裝TikTok。中國駐英國大使館表示，有關決定是基於政治考慮而非事實，最終只會損害英國自身利益。英國內閣大臣杜永敦表示，經英國網絡安全專家的審查，現行「在某些平台使用政府數據的方式明顯存在風險」。他提到，TikTok會收集大量用戶數據，包括聯絡人和定位，在政府設備上這些數據十分敏感，所以作出有關禁令。但政府員工的私人設備不會受限制。TikTok表示，相信近期的禁令是基於根本的誤解，且受到廣泛地緣政治驅動，會致力與英國政府合作解決問題。在北京，外交部發言人汪文斌強調，美方至今未能拿出證據證明TikTok威脅美國國家安全，敦促美方停止無理打壓別國企業。