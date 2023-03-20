傳美擬阻洪都拉斯與華建交

路透社日前引述消息人士報道，洪都拉斯總統卡斯特羅在上周二突然在社交網推特宣佈，正尋求與北京建交後，華盛頓向洪都拉斯政府施加了外交壓力。華府官員指，不知道需時多久，也不確定這是否一種談判策略，但會繼續游說。
若洪都拉斯真的與北京落實建立外交關係，台灣將只剩下危地馬拉、伯利茲等13個邦交國。
通關復常，內地旅客來港消費，被無良店舖當水魚劏。繼本月初《星島申訴王》報道一名內地女遊客在銅鑼灣一間藥坊買藥材磨粉後被屈11萬元。近日再有2名內地客在佐敦一間藥房被游說買珍珠，磨成粉後埋單，價錢由每両...
2023-03-20
路透社引述消息人士報道，美國正試圖阻止洪都拉斯落實與北京建交的計劃，希望洪都拉斯在還沒與北京政府正式達成協議前改變主意。報道又指，美台雙方官員都了解卡斯特羅競選總統時，期望與北京建交的立場，對其外交上...
2023-03-20
在俄羅斯吞併克里米亞9周年之際，俄羅斯總統普京（見圖）突訪克里米亞，他強調繼續控制克里米亞的重要性，並指出當地首要任務是處理安全問題。普京其後前往被俄軍控制的馬里烏波爾，是俄烏戰事展開逾一年以來，普京...
2023-03-20
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋新盤瑜一第IB期，項目開價後，昨日首度開放示範單位供公眾參觀及進行收票，即出現參觀人潮。市場消息稱，項目首天已錄得逾1000票，超購19倍。瑜一IB期位於荃灣如心廣場展...
2023-03-18
港股上周走勢飄忽日升日跌，恒指全周累升1%，惟受上周五美股回軟拖累，港股ADR及夜期齊見向下。分析指，美國銀行爆煲引發的環球金融風險，可能會在本周進一步影響外圍市場表現，港股目前處於「草木皆兵」階段，...
2023-03-20
首屆國際都會高爾夫球錦標賽將於本周四至周日假香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，賽事不僅凸顯香港於國際球壇的地位，球會更於賽事期間首辦為期4天的「粉嶺同樂谷」，免費為公眾提供六大體驗區，務求讓本地公眾與全球球...
2023-03-20
甄子丹早前應邀擔任《第95屆奧斯卡金像獎》頒獎嘉賓，見證楊紫瓊封金像影后，甄子丹笑謂當時很緊張，一聽到楊紫瓊得獎即時彈起，「她多年來的奮鬥和堅持，很值得這個獎，關繼威攞男配角時的感言很感動，聽到眼濕濕...
2023-03-20
疫情陰霾散去，社會逐步復常，本月21日香港將迎來一連五天的大型藝術盛事《巴塞爾藝術展》（Art Basel）（公眾展期23日至25日）。今年Art Basel是復常後香港的首個展會，陣容也是自2019...
2023-03-20
昨日舉行兩場矚目大賽，結果打吡由姚廄「遨遊氣泡」爆冷奪標，馬房另贏「步大威猛」起孖，而女皇銀禧紀念則由文廄「金鑽貴人」熱門掄元。至於呂健威勝出「龍之心」和「金發銀發」，並且成為練馬師王，後駒是何澤堯在...
2023-03-20