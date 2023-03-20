傳美擬阻洪都拉斯與華建交

路透社引述消息人士報道，美國正試圖阻止洪都拉斯落實與北京建交的計劃，希望洪都拉斯在還沒與北京政府正式達成協議前改變主意。報道又指，美台雙方官員都了解卡斯特羅競選總統時，期望與北京建交的立場，對其外交上轉投中國的決定並不感到意外，但其公佈消息的方式和時機卻令到美台措手不及。



路透社日前引述消息人士報道，洪都拉斯總統卡斯特羅在上周二突然在社交網推特宣佈，正尋求與北京建交後，華盛頓向洪都拉斯政府施加了外交壓力。華府官員指，不知道需時多久，也不確定這是否一種談判策略，但會繼續游說。



若洪都拉斯真的與北京落實建立外交關係，台灣將只剩下危地馬拉、伯利茲等13個邦交國。