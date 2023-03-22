習近平邀普京訪華 籲擴大經貿往來 中俄聲明強調解決烏危機

訪問莫斯科的國家主席習近平昨天同俄羅斯總統普京正式會談，並發表聯合聲明，同意強化雙邊關係，稱對話是穩步解決烏克蘭問題的最佳途徑。習近平表示，中共二十大及全國兩會選舉產生了新一屆國家領導人，「中國黨、國家和人民空前團結，正在全面推進中國式現代化」，呼籲中俄擴大經貿往來，並邀請普京今年訪華參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。

習近平20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。當地時間昨午，普京在克里姆林宮為習近平舉行歡迎儀式，隨後展開正式會談。會後簽署聯合聲明，以及《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展》。

關於烏克蘭問題，聲明指出，俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。聲明強調，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。國際社會應支持相關建設性努力，停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動。



習近平當地時間昨晨先同俄總理米舒斯京會面。俄羅斯衞星通訊社引述習近平在會上說：「昨天（20日），我邀請普京總統在他今年方便的時候訪華，因為今年中國將在『一帶一路』框架內舉辦第3屆國際論壇。普京總統參加了前兩屆論壇。」他還建議恢復兩國總理定期會晤機制，「我邀請你（米舒斯京）盡快訪問中國，與國務院新任總理李強建立密切聯繫。」米舒斯京接受了邀請。

習：全面推進中國式現代化



新華社引述習近平表示，中國成功召開了中共二十大，前不久全國兩會選舉產生了新一屆國家機構領導人，中國黨、國家和人民空前團結，正在全面推進中國式現代化。中國新一屆政府重視發展中俄全面戰略協作夥伴關係，願同俄方通過兩國政府總理定期會晤等機制化交往渠道，推動實現兩國合作新目標，取得更多新成果。



習近平說，去年以來，面對複雜外部環境，中俄全方位務實合作保持良好發展勢頭。雙方要推動經貿合作量質並進，維護產業鏈供應鏈安全穩定，維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來。



米舒斯京在會面時說，中俄政府投資委員會共有79個項目，總額超過1650億美元。「我想特別強調在高技術領域的合作，這包括航空製造、機械製造、機牀製造、航天研究等，還有旨在製造創新產品和提供服務的端到端技術。相信這將加強俄中技術主權。」