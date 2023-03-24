美眾議院通過「台灣保證實施法案」

馬國明相隔13年於《隱形戰隊》再演警察，更自誇拍動作戲又fit又有型，因為開槍可以唔眨眼，「呢套戲我係No.1」。講到同劉佩玥（Moon）的親熱戲，他強調事前唔使同未婚妻湯洛雯（靚湯）通報，同樣亦唔介...

2023-03-24