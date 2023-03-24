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美眾議院通過「台灣保證實施法案」

2023-03-24 列印
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美國眾議院以壓倒性票數通過「台灣保證實施法案」。該法案由共和黨籍眾議院外委會副主席華格納（圖）提出，是基於「台灣保證法」的修改，要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告，說明現行準則是否符合能深化並擴大美台關係、有助兩岸議題和平解決等主要目標。

法案也要求國務卿，在報告中列出廢除美台交往自我限制的機會與計劃。該法案仍需提交參議院審議，獲通過後再交總統拜登簽署生效。
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