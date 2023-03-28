李顯龍開展訪華行程 將與習近平會面

新加坡總理李顯龍昨午乘坐飛機抵達廣州，正式開始訪華行程。廣東省副省長張新等人到機場迎接。李顯龍是應國家總理李強邀請，昨日至周六訪華，其間將到訪廣東廣州、海南博鰲和北京。這亦是中國結束3年的疫情防控後，李顯龍首次訪華。



據悉，李顯龍在廣州期間，將同廣東省委書記黃坤明會面；在海南期間，李顯龍將出席博鰲亞洲論壇年會開幕式並發表講話。李顯龍在北京期間，將與國家主席習近平會面，亦會同李強、全國人大常委會委員長趙樂際及全國政協主席王滬寧等會面。