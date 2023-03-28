狒狒大鬧台灣桃園 遭獵槍射中傷重死亡

一隻來歷不明的東非狒狒近日在台灣桃園市出沒（見圖），由於東非狒狒生性兇猛，令當區居民恐慌，桃園市政府農業局工作人員一直跟蹤追捕。昨日當局人員成功將該隻狒狒捕獲，惟其及後傷重死亡，當局發現狒狒早前被獵槍打中，已報警處理。



台媒報道，農業局昨日下午於桃園市南部一間住宅內，射一槍麻醉槍後，成功捕獲該東非狒狒。最新消息指，東非狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。桃園市農業局指出，當時人員到現場時狒狒已經受傷，經查是遭到獵槍打中，而桃園市當局參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況。