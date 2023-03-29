馬雲回國暢談ChatGPT 證內地經濟漸回正軌

周遊列國1年多的阿里巴巴創辦人馬雲已回國，周一到訪杭州1所學校，並暢談科技熱點ChatGPT，粉碎他拒絕回國的傳聞。

香港城市大學法學院教授王江雨分析，馬雲回國具重大象徵意義，顯示內地民營經濟逐漸重回正軌，有助恢復市場信心。



新加坡華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘接受《聯合早報》採訪分析，中國2020年底發起的互聯網行業監管風暴始於馬雲，他在中國重現公衆視野是「一件好事情」，意味着馬雲可能已軟著陸或個人沒有很大問題。