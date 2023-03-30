結束南京行程往武漢 馬英九見湖北書記王蒙徽盼兩岸交流合作免戰爭

■馬英九參觀南京大屠殺博物館。

台灣前領導人馬英九到內地祭祖及交流第三日，昨午結束南京行程前往湖北武漢，並與湖北省委書記王蒙徽會面。馬英九表示，兩岸要交流合作，避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。馬英九早前亦在國台辦副主任陳元豐陪同下到訪南京大屠殺紀念館，向遇難者獻花，並一度哽咽，籲兩岸中國人要自立自強，才不會被人欺凌。馬英九與王蒙徽會面時表示，兩岸要交流合作，避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。他指，兩岸年輕人在年輕時就彼此交流、相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼愈深厚，衝突發生的機率就會愈低。他期待大陸方面更深入了解台灣的心聲，指求同存異，方能行穩致遠。王蒙徽則稱呼馬英九為「馬英九先生」，向馬英九介紹湖北與台灣的合作，指將秉持「兩岸一家親」理念，促進兩岸福祉。訪大屠殺館一度哽咽馬英九昨亦在陳元豐等人陪同下參觀南京大屠殺紀念館，期間獻花和奠祭。馬亦在留言簿寫下「歷史絕不可遺忘」的字句。其後，馬英九接受傳媒採訪時數度哽咽，神情凝重，形容看完史料後，心情備受衝擊，強調南京大屠殺是人類歷史上罕見野獸般行為，中國人成最大受害者，兩岸的中國人都應吸取教訓，要自立自強，才不會被人欺凌、任人宰割。他再次呼籲兩岸應該避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有任何事情可以彌補。此外，台灣領導人蔡英文昨日啟程訪問中美洲國家危地馬拉與伯利茲，期間將過境美國。據報，她回程過境洛杉磯時，會與美國眾議院議長麥卡錫會面。在北京，國台辦批評蔡英文過境美國，本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，並警告若蔡英文與麥卡錫接觸，必將堅決回擊。