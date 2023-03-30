結束南京行程往武漢 馬英九見湖北書記王蒙徽盼兩岸交流合作免戰爭

馬英九與王蒙徽會面時表示，兩岸要交流合作，避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。他指，兩岸年輕人在年輕時就彼此交流、相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼愈深厚，衝突發生的機率就會愈低。他期待大陸方面更深入了解台灣的心聲，指求同存異，方能行穩致遠。王蒙徽則稱呼馬英九為「馬英九先生」，向馬英九介紹湖北與台灣的合作，指將秉持「兩岸一家親」理念，促進兩岸福祉。
訪大屠殺館一度哽咽
馬英九昨亦在陳元豐等人陪同下參觀南京大屠殺紀念館，期間獻花和奠祭。馬亦在留言簿寫下「歷史絕不可遺忘」的字句。其後，馬英九接受傳媒採訪時數度哽咽，神情凝重，形容看完史料後，心情備受衝擊，強調南京大屠殺是人類歷史上罕見野獸般行為，中國人成最大受害者，兩岸的中國人都應吸取教訓，要自立自強，才不會被人欺凌、任人宰割。他再次呼籲兩岸應該避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有任何事情可以彌補。
此外，台灣領導人蔡英文昨日啟程訪問中美洲國家危地馬拉與伯利茲，期間將過境美國。據報，她回程過境洛杉磯時，會與美國眾議院議長麥卡錫會面。在北京，國台辦批評蔡英文過境美國，本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，並警告若蔡英文與麥卡錫接觸，必將堅決回擊。