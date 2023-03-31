馬英九訪武漢與宋濤會面

台灣前領導人馬英九到內地祭祖及交流行程昨進入第4日。馬英九昨晚於武漢東湖賓館與國台辦主任宋濤會面，強調有了九二共識，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。馬英九亦指，遺憾近年因政治紛擾與疫情因素，令兩岸交流已中斷數年，兩岸人民敵意也上升。



宋濤首先轉達國家主席習近平對馬英九的問候，並歡迎馬英九回鄉。宋濤指，馬英九素有民族情懷和振興中華的信念，任內與大陸一道堅持「九二共識」、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。



此外，正在過境訪美的台灣領導人蔡英文，於當地時間周三晚間在紐約僑宴上強調，台美關係比以往密切。