馬英九訪武漢與宋濤會面

宋濤首先轉達國家主席習近平對馬英九的問候，並歡迎馬英九回鄉。宋濤指，馬英九素有民族情懷和振興中華的信念，任內與大陸一道堅持「九二共識」、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。
此外，正在過境訪美的台灣領導人蔡英文，於當地時間周三晚間在紐約僑宴上強調，台美關係比以往密切。
香港對近代中國發展，有舉足輕重的影響，近日一堆「廢紙」足以證明。一間拍賣行鑑賞家購入一堆舊文件，發現內有乾坤，包含香港富商李煜堂父子和女婿三人簽署的商業文件，當中有買入民國政府發行的鐵路股份，支持中國...
2023-03-31
博鰲亞洲論壇2023年年會昨早10時在海南開幕，是疫情後首次實體舉行。國務院總理李強出席開幕禮並發表主旨演講，他強調和平是發展的前提，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂、生戰，否則只會自斷前程。年會主...
2023-03-31
英國杜倫大學的天文學家利用新技術發現一個巨無霸質量的黑洞，距離地球約有20億光年，是迄今發現的宇宙最大黑洞之一。該項研究在《皇家天文學會月刊》發表，數據指出該黑洞質量是太陽的300億倍之多，這種黑洞規...
2023-03-31
由6大發展商恒基、中國海外、華懋、帝國、新世界及會德豐地產合作發展，位於啟德Park Peninsula海灣半島的承豐道22號項目，昨日命名為天瀧，將於復活節假期後出擊，最快下月底以招標方式推售。恒基...
2023-03-31
港股在期指結算日造好，隔晚美股三大指數齊上揚，大市受科網股帶動下，收漲116點，報20309點，3日累升741點，大市成交金額減至1335億元。石油股全線抽升，中石油（857）去年多賺62%，大摩發表...
2023-03-31
踏入2023年一帆風順的英冠榜首般尼，在國際賽期前的英格蘭足總盃慘吞曼城6蛋，幸好他們有兩周時間消化該場敗仗，領隊高柏尼亦指球隊大敗反而有利成長。般尼今晚重新出發，聯賽地頭迎戰陷入傷兵潮的新特蘭，在腳...
2023-03-31
一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，傳媒都狂做懷念哥哥系列，《頭條日報》從行內人收到塵封20年，有關哥哥的絕密娛圈趣事，另又提供兩張私人珍藏30年的哥哥靚相，絕非Google公海質素，讓fans懷緬偶...
2023-03-31
去年《施政報告》宣佈在18區成立「關愛隊」，以南區及荃灣區共36個小區作試點，經數月接受申請和遴選之後，荃灣區有19份建議書獲選；而南區有17份獲選，反映中選率不俗。這或與申請團體過往在地區的工作表現...
2023-03-31
昨晚舉行今季第二次全泥地夜賽，羅富全憑「爽快」、「年少有威」和「順勢而飛」包辦三寶，後上成為練馬師王。至於蔡明紹、蘇兆輝和田泰安都起孖，而前者有兩席亞軍，最終成為騎師王。 昨晚全泥夜賽大利一檔，...
2023-03-30