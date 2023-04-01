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中行原董事長劉連舸涉嚴重違紀違法被查

2023-04-01 列印
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中國銀行原黨委書記、原董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

今年62歲的劉連舸，今年2月已卸任中行黨委書記，被視為離任中行的前奏。由於劉連舸年齡未達內地大行董事長63歲才退休的慣例，一度惹起關注。

今年3月，劉連舸辭去中銀董事長職。當時中行和中銀在公告中還讚許和感謝劉連舸任內工作，指劉連舸任內「恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，完善公司治理，強化集團管控，深化體制機制改革，推進經營管理數碼化轉型，加強全面風險管理」。
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