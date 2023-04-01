切陽什姐成首名藏族奧運金牌選手

2012年倫敦奧運會女子20公里競走金牌獲得者因興奮劑問題被取消成績，國際奧委會批准中國女運動員切陽什姐（見圖）遞補取得金牌，令她成為首位藏族奧運金牌選手。根據規定，切陽什姐將在12個月內獲得遞補的獎牌。



得知奪金消息後，切陽什姐在微博表示既開心又難過，開心是因為能成為自己心中的冠軍，可擁有奧運金牌；難過是「是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有……」



切陽什姐生於1990年，在海北藏族自治州的牧區長大，6歲時就在學餘跟着父親放牧，雙親都不會漢語。15歲進入青海省體校時，她的漢語也不太流利，但專業訓練4年後，便成奧運選手。